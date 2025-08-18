Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber fahnden nach 38-Jährigem

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen wurden am Freitagabend (15.08.2025) von einem Polizeihubschrauber bei der Fahndung nach einem 38-Jährigen in Kirchheim am Neckar unterstützt. Gegen 21.30 Uhr hatten sich Familienmitglieder des 38-Jährgen mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Ihnen zufolge habe der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand in seiner Wohnung randaliert und sich dabei auch verletzt. Anschließend sei er zu Fuß davongerannt. Durch Zeugen, die den nur mit einer Hose bekleideten, blutenden Mann beobachtet hatten, erlangten die Einsatzkräfte immer wieder Hinweise zu den Standorten des 38-Jährigen, der vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Aufgrund des unklaren Gesundheitszustandes wurde auch ein Polizeihubschrauber bei der Fahndung eingesetzt. Letztlich gelang es den 38-Jährigen auf einem Feld zwischen Kirchheim am Neckar und Bönnigheim-Hohenstein zu lokalisieren. Seine Verletzungen wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Auf die Nachricht, in eine psychiatrische Einrichtung zu kommen, reagierte der Mann zunächst äußerst aggressiv, ließ sich schließlich jedoch beruhigen und wurde dann in eine Klinik gebracht. Zuvor musste jedoch noch eine Blutentnahme durchgeführt werden, da derzeit vermutet wird, dass der 38-Jährige nicht nur zu Fuß durch Kirchheim am Neckar gerannt sein dürfte. Ein Zeuge hatte sich während der Fahndungsmaßnahmen telefonisch mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung gesetzt und von einem grauen Mercedes E-Klasse berichtet, der unfallbeschädigt durch die Besigheimer Straße gefahren sei. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 38-Jährige den PKW gefahren haben könnte. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, bittet nun insbesondere den Anrufer sich nochmals zu melden. Darüber hinaus werden auch weitere Zeugen gebeten, die den PKW fahrend gesehen haben oder Hinweise geben können, ob bzw. wo der Mercedes in einen Unfall verwickelt war, sich zu melden.

