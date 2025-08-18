Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Jugendlicher entwendet Motorrad und beschädigt Streifenwagen

Ludwigsburg (ots)

Ein 14-jähriger Jugendlicher sorgte am Sonntag (17.08.2025) gegen 02:30 Uhr in Ludwigsburg für einen größeren Polizeieinsatz. Ein aus bislang unbekannter Ursache ausgelöster Alarm in einer Tankstelle war der Grund für mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg, in die Steinbeisstraße zu fahren. Auf dem Tankstellengelände trafen die Beamtinnen und Beamten den 14-Jährigen auf einem Motorrad sitzend an. Dieser versuchte zu flüchten und fuhr hierbei einem Beamten über den Fuß. Bei der folgenden vorläufigen Festnahme kollidierte das Honda-Motorrad mit einem abgestellten Streifenwagen. Den ersten Ermittlungen zufolge hat der Jugendliche das Motorrad, an dem kein Kennzeichen angebracht war, mutmaßlich zuvor aus einer Tiefgarage in der Schönbeinstraße entwendet. Die Sachschäden am Streifenwagen und am Motorrad belaufen sich auf mindestens 5.500 Euro. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Er muss jetzt mit Strafanzeigen unter anderem bezüglich des Motorraddiebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

