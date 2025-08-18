PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Jugendlicher entwendet Motorrad und beschädigt Streifenwagen

Ludwigsburg (ots)

Ein 14-jähriger Jugendlicher sorgte am Sonntag (17.08.2025) gegen 02:30 Uhr in Ludwigsburg für einen größeren Polizeieinsatz. Ein aus bislang unbekannter Ursache ausgelöster Alarm in einer Tankstelle war der Grund für mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg, in die Steinbeisstraße zu fahren. Auf dem Tankstellengelände trafen die Beamtinnen und Beamten den 14-Jährigen auf einem Motorrad sitzend an. Dieser versuchte zu flüchten und fuhr hierbei einem Beamten über den Fuß. Bei der folgenden vorläufigen Festnahme kollidierte das Honda-Motorrad mit einem abgestellten Streifenwagen. Den ersten Ermittlungen zufolge hat der Jugendliche das Motorrad, an dem kein Kennzeichen angebracht war, mutmaßlich zuvor aus einer Tiefgarage in der Schönbeinstraße entwendet. Die Sachschäden am Streifenwagen und am Motorrad belaufen sich auf mindestens 5.500 Euro. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Er muss jetzt mit Strafanzeigen unter anderem bezüglich des Motorraddiebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 12:43

    POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leicht verletzten Person

    Ludwigsburg (ots) - Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 43.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (17.08.2025) gegen 20:00 Uhr im Einmündungsbereich der Südrandstraße und der Neuen Ramtelstraße in Leonberg ereignete. Eine 36-jährige Opel-Lenkerin wollte von der Neuen Ramtelstraße nach links in die Südrandstraße in ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:42

    POL-LB: Herrenberg: Renitenter Mann beleidigt Polizeibeamte und leistet Widerstand

    Ludwigsburg (ots) - Mit einem renitenten 57-jährigen Mann hatten es am Samstag (16.08.2025) gegen 11:50 Uhr Beamte und Beamtinnen des Polizeireviers Herrenberg zu tun. Nachdem Zeugen der Integrierten Leitstelle (ILS) gemeldet hatten, dass ein Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kalkofenstraße von einer Mauer in ein Gebüsch gefallen sei und sich seitdem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren