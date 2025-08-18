PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Ohne Kennzeichen unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg ermittelt gegen einen noch unbekannten jungen Mann, der am Samstagabend (16.08.2025) mit einem Motocross-Motorrad ohne Kennzeichen in Merklingen unterwegs war. Der Unbekannte war mit dem Zweirad auf der Kreisstraße 1014 von Renningen-Malmsheim kommend in Richtung Merklingen unterwegs. Im Ortsbereich von Merklingen fuhr er zunächst durch mehrere Straßen, bevor er dann in der Hausener Straße einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Unbekannte beschleunigte sein Zweirad jedoch und fuhr durch die Paulinenstraße und im Anschluss über einen Fußweg in den Ursprungsweg, worauf ihn die Polizei aus den Augen verlor. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Identifizierung des Fahrers. Der Unbekannte war auf einer weißen Motocross-Maschine mit orangefarbenen Felgen unterwegs. Der Fahrer wurde beschrieben als etwa 13-17 Jahre alt, schlank und 165 bis 175 Zentimeter groß. Er soll mit einer blauen Jeans, einer weißen Jacke und weißen Schuhe bekleidet gewesen sein. Weiter habe er noch einen schwarzen Helm und einen schwarzen Rucksack getragen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Motorrad oder zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
