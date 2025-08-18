PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1138/Freiberg am Neckar - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag, dem 18.08.2025, ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der L1138 zwischen Freiberg am Neckar und Benningen am Neckar ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Der 64-jährige Fahrer eines Opel Meriva befuhr die Landstraße in Richtung Benningen und wollte an der Kreuzung zur Steinheimer Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Mazda 6 eines 67-jährigen, woraufhin es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Sowohl der Fahrer des Opel als auch der 67-jährige Fahrer des Mazda und dessen 64-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die L1138 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt.

