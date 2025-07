POL-SI: Brummi-Fahrer ist übermüdet und gefährdet andere - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Am Dienstagvormittag (08.07.2025) hat ein noch unbekannter Täter im Rahmen eines Trickdiebstahls Bargeld erbeutet. Der Dieb sprach gegen 11:15 Uhr einen 86-jährigen Senior im Bereich der Poststraße in Siegen-Weidenau an. Der Täter fragte, ob der ältere Mann Kleingeld für ein Parkticket wechseln könnte. Dies tat der Senior. Im Anschluss bemerkte er das fehlende Bargeld. Der Unbekannte ...

