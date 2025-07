Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Lupo-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - 25-Jähriger ohne Führerschein unterwegs -#polsiwi

Ein Sicherheitsgurt führte dazu, dass am gestrigen Dienstagnachmittag (08. Juli) ein Lupo-Fahrer ins Visier der Polizei geriet.

Der Streifenwagenbesatzung fiel der VW gegen 15:05 Uhr auf der Rothenberger Straße auf, da der Fahrer nicht angeschnallt war. Auf entsprechende Anhaltezeichen reagierte der Fahrer nicht. Stattdessen fuhr er weiter in die Sackgasse "Am Backes". Am Ende der Straße hielt er an und flüchtete zu Fuß über ein angrenzendes Wiesengelände und geriet sofort außer Sicht. Im Lupo befand sich eine weitere Person. Diese gab der Polizei an, wer gefahren war. Zusätzlich hatte die Frontkamera des Streifenwagens die Flucht sowie den Flüchtigen beweissicher gefilmt.

Bei der Überprüfung der Personalie wurde schnell klar, warum der 25-Jährige Fersengeld gab: Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Flucht war somit zwecklos und es folgte eine Strafanzeige.

