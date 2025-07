Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannter Rollerfahrer attackiert und verletzt zwei Männer -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am frühen Samstagabend (05. Juli) ist es in der Hölderlinstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Ein Rollerfahrer hat zwei Anwohner attackiert.

Gegen 17:45 Uhr hatte ein 68-jähriger Anwohner in der Hölderlinstraße sein Wohnmobil in der Hauseinfahrt einparken wollen. Dabei half ihm ein 63-jähriger Nachbar und wies ihn beim Fahren ein. In diesem Augenblick war ein Rollerfahrer mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit auf der Straße unterwegs. Dieser soll nach bisherigen Erkenntnissen öfters in der Hölderlinstraße schnell unterwegs sein. Zudem hatte der Roller keine Kennzeichen.

Der 63-jährige Anwohner versuchte, dem Rollerfahrer mittels Handzeichen zu signalisieren, dass er langsamer fahren solle. Der Rollerfahrer blieb dann stehen und trat unvermittelt gegen das Bein des 63-Jährigen. Als dieser den Rollerfahrer am Unterarm griff, kamen beide zu Fall. Der Rollerfahrer stand im Anschluss schnell auf und fuhr ein Stück weiter. Der 68-jährige Anwohner hatte zwischenzeitlich gesehen, dass sein Nachbar auf dem Boden lag und der Rollerfahrer wegfuhr. Der 68-Jährige hatte sein Wohnmobil zwischenzeitlich verlassen und versuchte nun, den Rollerfahrer anzuhalten. Dabei wurde er ebenfalls von dem Zweiradfahrer getreten, so dass auch er zu Boden ging. Der Rollerfahrer sei anschließend in Richtung Glückaufstraße weitergefahren.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, erlitten beide Anwohner durch die Attacken gravierendere Verletzungen.

Der nach wie vor unbekannte Rollerfahrer und sein Gefährt können wie folgt beschrieben werden:

Person

- männlich

- 20-25 Jahre alt

- dunkelblonde kurze Haare

Roller/Kraftrad

- dunkelgrau bis schwarz

- Mindestens 125 ccm

- Schwarzer Koffer/ Case hinten auf der Rücksitzbank

- Leerer Kennzeichenhalter (für ein "großes Kennzeichen")

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0271 / 7099 - 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell