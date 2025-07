Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kurz nach Siegtal-Pur - Falschfahrerin auf der HTS -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (06. Juli) ist eine über 80-jährige Seniorin als Falschfahrerin auf der HTS unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife konnte die "Geisterfahrt" glücklicherweise schnell stoppen. Noch ein paar Stunden zuvor gehörte die HTS den Bikern, Inlinern und Scootern. Siegtal Pur war gerade mal 4 Stunden rum und die HTS seit gut einer Stunde wieder für den normalen Kraftfahrzeugverkehr freigegeben, als gegen 22:14 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei eingingen. Ein brauner Touran soll an der Anschlussstelle Siegen/Freudenberger Straße falsch auf die HTS gefahren sein. Auf der Richtungsfahrbahn Eiserfeld fuhr der VW statt nach Süden nun in Richtung Kreuztal. Bereits nach wenigen Metern soll es zu den ersten gefährlichen Begegnungen mit entgegenkommenden Fahrzeugen gekommen sein. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei, die gerade auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz war, befand sich auf der HTS zwischen den Anschlussstellen Weidenau und Sieghütte, als ihr der Touran mit augenscheinlich niedriger Geschwindigkeit entgegenkam. Mit eingeschaltetem Blaulicht gelang es den Beamten, den Touran anzuhalten. Die über 80-Jährige reagierte erleichtert. Ihr war ihr fehlerhaftes Verhalten schon zu Beginn des Auffahrens auf die Kraftfahrstraße aufgefallen. Da ihr das Wenden zu gefährlich erschien, hatte sie nach eigenem Bekunden gehofft, dass sie möglichst schnell von der Polizei angehalten werde. Die Beamten nahmen die Dame mit zur Wache. Von dort ging die Fahrt im Taxi weiter. Das Fahrzeug wurde zunächst abgesichert und durch ein Abschlepper von der HTS abgeschleppt. Der Führerschein der Seniorin verblieb bei der Polizei. Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Falschfahrt gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell