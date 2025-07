POL-SI: Zwei Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - #polsiwi

Netphen-Werthenbach (ots) - Ein 58-jähriger Passat-Fahrer ist am gestrigen Donnerstagabend (03. Juli) in einer Engstelle mit einem dort stehenden Bus kollidiert. Der 58-Jährige war auf der Kreisstraße K 11 von Werthenbach-Bahnhof nach Werthenbach unterwegs. An einer Engstelle kam ihm ein 33-Jähriger mit einem Linienbus entgegen. Der 33-Jährige stoppte den Bus, um ...

mehr