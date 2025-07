Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Flucht klickten für 31-Jährigen die Handschellen - größere Mengen Drogen sichergestellt -#polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Ein 31-jähriger Siegener ist am Freitagabend (04. Juli) vor der Polizei geflüchtet. Nach kurzer Verfolgung klickten die Handschellen. Kurz darauf war auch klar, warum der junge Mann versucht hatte, wegzulaufen. Gegen 19:40 Uhr war eine Streifenbesatzung im Bereich der Geisweider Straße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich im Bereich eines dortigen Einkaufsmarktes zwei männliche Personen auf. Als die beiden Männer die Polizeibeamten sahen, lief plötzlich einer der beiden in Richtung Sohlbacher Straße weg. Er konnte durch die Beamten nach kurzer Zeit eingeholt und festgehalten werden. Bei der Kontrolle des 31-Jährigen fanden die Polizisten eine nicht geringe Menge Drogen im Rucksack. Die Ordnungshüter nahmen den 31-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Bei der Kontrolle der zweiten Person, ein 48-jähriger Mann, der im Bereich des Einkaufmarktes stehen geblieben war, entdeckten die Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie ein großes Jagdmesser. Die Polizei stellte das Messer sowie die Drogen sicher. Gegen den 48-Jährigen legten die Beamten eine Strafanzeige und eine Ordnungswidirigkeitenanzeige vor. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten sie den 31-Jährigen der Haftrichterin vor. Diese ordnete die Untersuchungshaft an. Der Mann sitzt nun in der JVA.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell