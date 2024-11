Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: XXL-Bank in Laudert mit Sprühfarbe beschmiert

Laudert (ots)

Am Samstag, 16.11.2024 wurde der hiesigen Polizeidienststelle eine Sachbeschädigung an der XXL-Bank in Laudert gemeldet. Ein Spaziergänger stellte die Beschädigung in Form von Graffitischmierereien am frühen Samstagmorgen fest.

Es handelt sich hierbei um mehrere Schriftzüge unter anderem das Datum 15.11.2024. Diese wurden mit weißer Sprühfarbe auf die Holzbank aufgesprüht. Aufgrund des aufgesprühten Datums wird davon ausgegangen, dass die Tat am späten Freitagabend stattgefunden hat.

Zeugen, die an diesem Abend auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die oder den unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de zu melden.

