PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Kompletträder aus Tiefgarage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten am Montag (18.08.2025) zwischen 07:30 und 19:30 Uhr zwei Komplettradsätze aus einer Tiefgarage in der Hirschstraße in Hemmingen. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 10:31

    POL-LB: Aidlingen: 22-jähriger Opel-Fahrer überschlägt sich

    Ludwigsburg (ots) - Leichte Verletzungen erlitt ein 22 Jahre alter Opel-Fahrer am Montag (18.08.2025) bei einem Unfall, der sich kurz nach 14.00 Uhr auf der Kreisstraße 1063 zwischen Dätzingen und Lehenweiler ereignete. Vermutlich kam der junge Fahrer aus noch unbekannter Ursache zunächst nach rechts in den Grünstreifen ab. Ruckartige Lenkbewegungen dürften dann dazu geführt haben, dass der Opel ins Wanken geriet ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 08:59

    POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Einbruch in Firma

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitag (15.08.2025) 18.30 Uhr und Montag (18.08.2025) 06.50 Uhr trieben noch Unbekannte in der Papierfabrikstraße in Enzweihingen ihr Unwesen. Die Täter schlugen ein auf der Rückseite einer Firma gelegenes bodentiefes Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zur Werkstatt. Die Einbrecher stahlen sieben Ladegeräte für ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 17:55

    POL-LB: L1138/Freiberg am Neckar - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

    Ludwigsburg (ots) - Am Montag, dem 18.08.2025, ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der L1138 zwischen Freiberg am Neckar und Benningen am Neckar ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Der 64-jährige Fahrer eines Opel Meriva befuhr die Landstraße in Richtung Benningen und wollte an der Kreuzung zur Steinheimer Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren