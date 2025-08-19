POL-LB: Hemmingen: Kompletträder aus Tiefgarage gestohlen
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter entwendeten am Montag (18.08.2025) zwischen 07:30 und 19:30 Uhr zwei Komplettradsätze aus einer Tiefgarage in der Hirschstraße in Hemmingen. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell