POL-LB: Hemmingen: Kompletträder aus Tiefgarage gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Leichte Verletzungen erlitt ein 22 Jahre alter Opel-Fahrer am Montag (18.08.2025) bei einem Unfall, der sich kurz nach 14.00 Uhr auf der Kreisstraße 1063 zwischen Dätzingen und Lehenweiler ereignete. Vermutlich kam der junge Fahrer aus noch unbekannter Ursache zunächst nach rechts in den Grünstreifen ab. Ruckartige Lenkbewegungen dürften dann dazu geführt haben, dass der Opel ins Wanken geriet ...

mehr