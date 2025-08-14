Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizei kontrolliert Schwerverkehr in Bad Dürkheim - von vorbildlich bis verkehrsgefährdend

Bad Dürkheim (ots)

Am 13. August 2025 führten Einsatzkräfte der Polizeidirektionen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz gemeinsam mit dem Schwerverkehrskontrolltrupp der Zentralen Verkehrsdienste Rheinpfalz auf dem Festplatz Bad Dürkheim gezielte Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs auf der B37 durch. Insgesamt nahmen die Beamtinnen und Beamten 20 Fahrzeuge genauer unter die Lupe. Das erfreuliche Ergebnis: 13 davon waren in tadellosem Zustand - keine Beanstandungen, keine Verstöße. Bei sieben Transporten sah es jedoch anders aus: Hier stellten die Kontrollkräfte Verstöße bei Fahrer, Fahrzeug oder Unternehmer fest. Insgesamt wurden elf Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt.

Besonders auffällig war ein Fahrer eines 40-Tonners, der wenige Zeit vor der Kontrolle auf einer Bundesstraße satte 40 km/h zu schnell unterwegs war. Da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung von knapp 300 Euro hinterlegen - bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte.

Ein weiterer Fall brachte sogar die Weiterfahrt komplett zum Stillstand: Ein Fahrer hatte schwere Metallteile einer Außentreppe zur Baustelle transportiert. Leider war die Ladung nur unzureichend gesichert. Die Elemente hatten sich während der Fahrt massiv verschoben, kippten zur Seite und ragten so weit über, dass das Fahrzeug eine Breite von mehr als drei Metern erreichte. Damit war die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer ernsthaft gefährdet. Die Fahrt wurde daher umgehend untersagt - auch wenn das Ziel nur wenige Kilometer entfernt war. Erst mit Hilfe eines Kranfahrzeugs konnte die Ladung wieder ordnungsgemäß gesichert werden.

