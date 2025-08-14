PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizei kontrolliert Schwerverkehr in Bad Dürkheim - von vorbildlich bis verkehrsgefährdend

POL-PDNW: Polizei kontrolliert Schwerverkehr in Bad Dürkheim - von vorbildlich bis verkehrsgefährdend
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bad Dürkheim (ots)

Am 13. August 2025 führten Einsatzkräfte der Polizeidirektionen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz gemeinsam mit dem Schwerverkehrskontrolltrupp der Zentralen Verkehrsdienste Rheinpfalz auf dem Festplatz Bad Dürkheim gezielte Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs auf der B37 durch. Insgesamt nahmen die Beamtinnen und Beamten 20 Fahrzeuge genauer unter die Lupe. Das erfreuliche Ergebnis: 13 davon waren in tadellosem Zustand - keine Beanstandungen, keine Verstöße. Bei sieben Transporten sah es jedoch anders aus: Hier stellten die Kontrollkräfte Verstöße bei Fahrer, Fahrzeug oder Unternehmer fest. Insgesamt wurden elf Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt.

Besonders auffällig war ein Fahrer eines 40-Tonners, der wenige Zeit vor der Kontrolle auf einer Bundesstraße satte 40 km/h zu schnell unterwegs war. Da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung von knapp 300 Euro hinterlegen - bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte.

Ein weiterer Fall brachte sogar die Weiterfahrt komplett zum Stillstand: Ein Fahrer hatte schwere Metallteile einer Außentreppe zur Baustelle transportiert. Leider war die Ladung nur unzureichend gesichert. Die Elemente hatten sich während der Fahrt massiv verschoben, kippten zur Seite und ragten so weit über, dass das Fahrzeug eine Breite von mehr als drei Metern erreichte. Damit war die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer ernsthaft gefährdet. Die Fahrt wurde daher umgehend untersagt - auch wenn das Ziel nur wenige Kilometer entfernt war. Erst mit Hilfe eines Kranfahrzeugs konnte die Ladung wieder ordnungsgemäß gesichert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Zentrale Verkehrsdienste
PHK Fassnacht

Telefon: 06235-495-4308
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 09:42

    POL-PDNW: Zusammenstoß mit Stromkasten - Stromausfall

    Grünstadt (ots) - Am Dienstag den 12.08.2025 stieß eine 43-jährige Frau aus Wachenheim an der Weinstraße in der Michael-Mappes-Straße in 67269 Grünstadt beim Losfahren mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit gegen einen Stromkasten. Der Stromkasten wurde hierdurch zum Teil aus der Verankerung gerissen. Im Rahmen der umgehenden Reparatur musste der Strom im Bereich des dortigen Neubaugebietes kurzzeitig abgestellt werden. ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:04

    POL-PDNW: Unfall durch Hund auf der Fahrbahn

    Carlsberg (ots) - Am Sonntag den 10.08.2025 befuhr gegen 17:30 Uhr ein 67-jähriger Mann aus Carlsberg mit seinem Dreirad-Roller die Straße Unterer Kurweg in 67316 Carlsberg. Mit auf dem Dreirad-Roller saß als Sozia dessen Ehefrau. Plötzlich rannte aus einem Anwesen ein Hund auf die Straße, weshalb sich der Rollerfahrer erschrak und versuchte auszuweichen. Hierbei kippte sein Gefährt nach rechts um. Durch den Sturz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren