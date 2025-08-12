Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Radfahrerin fährt mit ihrem E-Bike entgegen der Fahrtrichtung auf der A61

A61 Gem. Frankenthal (ots)

Am Montag, den 11.08.2025, gegen 06:00 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine Radfahrerin auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz. Die 20-Jährige Frau befand sich mit ihrem E-Bike auf der linken Fahrspur und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zwei sofort entsandte Streifenwagenbesatzungen konnte die Radfahrerin nach etwa 400 Meter Fahrt auf Höhe des Autobahnkreuzes Frankenthal anhalten und aus dem Gefahrenbereich bringen. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zu keiner konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Die Hintergründe ihres Verhaltens sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Befahren von Autobahnen mit Fahrrädern, trotz des Tragens einer Warnweste, ausnahmslos verboten ist und eine erhebliche Gefahr sowohl für die Radfahrenden selbst als auch für den fließenden Verkehr darstellt.

