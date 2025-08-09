Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiinspektion Haßloch - Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß zwischen PKW und Quad

Haßloch (Pfalz) (ots)

Am heutigen Samstagvormittag, den 09.08.2025, gegen 09:45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Haßloch ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW der Marke Seat und einem Quad auf der L529/Holidayparkstraße, gemeldet. Der 55-jährige Quadfahrer befuhr hierbei die L529 in Richtung B39, während der 47-jährige Seatfahrer in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Der Fahrer des PKWs habe sodann zunächst auf der Abbiegespur nach links zur Einfahrt auf den Parkplatz des Plopsaland-Freizeitparks angehalten, bevor er seine Fahrt trotz des Gegenverkehrs fortsetzte. Hierbei übersah er das entgegenkommende Quad, vermutlich aufgrund Ablenkung durch den Einfahrtsverkehr in den Park, woraufhin es zum Frontalzusammenstoß kam. Der Quadfahrer wurde durch den Aufprall einige Meter von seinem Fahrzeug weggeschleudert. Bei Eintreffen der Polizeieinsatzstreife wurde der schwerverletzte Quadfahrer bereits durch den Rettungsdienst erst versorgt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher und alleinige Insasse des PKW blieb unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Einfahrtsbereich des Freizeitparks sowie in beide Fahrtrichtungen der Holidayparkstraße.

