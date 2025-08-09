Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Gartenarbeiten führen zum Heckenbrand
Grünstadt (ots)
Am Freitag, den 08.08.2025, gegen 10:30 Uhr brach in Grünstadt im Birkenweg aufgrund von Gartenarbeiten mit einem Unkrautbrenner ein Brand aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Flammen ragten bis an das Wohngebäude heran und verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.
