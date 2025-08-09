PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gartenarbeiten führen zum Heckenbrand

Grünstadt (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025, gegen 10:30 Uhr brach in Grünstadt im Birkenweg aufgrund von Gartenarbeiten mit einem Unkrautbrenner ein Brand aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Flammen ragten bis an das Wohngebäude heran und verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Liedtke, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

