BPOL NRW: Renitente Frau tritt und beißt nach Bundespolizisten

Essen - Oberhausen - Hattingen (ots) - Am Dienstagabend (1. Oktober) soll ein Mann vor einer Reisenden in einem Zug an seinem Glied manipuliert haben. Im Essener Hauptbahnhof stellten Bundespolizisten den Tatverdächtigen. Gegen 23:10 Uhr setzte der Zugbegleiter der S3 (Oberhausen - Hattingen (Ruhr) Mitte) die Bundespolizei in Essen über einen Mann in Kenntnis, ...

mehr