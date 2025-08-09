PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lediglich ein Medikament eingenommen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat laut eigener Aussage ein 15-Jähriger aus Lambrecht/ Pfalz, welcher am 09.08.2025 um 00:15 Uhr mit einem E-Scooter in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des jungen Fahrers konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe Amfetamin, weshalb dem Minderjährigen im Beisein einer Sorgeberechtigten eine Blutprobe entnommen wurde. Der Lambrechter gab hierzu an, dass er täglich auf ein Medikament angewiesen sei, welches möglicherweise diesen Wirkstoff beinhalten kann. Die Sorgeberechtigte übernahm letztlich den E-Scooter. Nun kommt auf den 15-Jährigen ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

