Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Geschwindigkeitsmessungen in der Friedelsheimer Straße

Bad Dürkheim (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim führten am Freitag, den 08.08.2025 zwischen 12:45 Uhr und 13:35 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim durch.

Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h wurden bei etwa 80 gemessenen Fahrzeugen insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Der höchste während der Messungen erfasste Wert betrug 53 km/h.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

