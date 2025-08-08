Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Bad Dürkheim - Geschwindigkeitsmessungen in der Friedelsheimer Straße
Bad Dürkheim (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim führten am Freitag, den 08.08.2025 zwischen 12:45 Uhr und 13:35 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim durch.
Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h wurden bei etwa 80 gemessenen Fahrzeugen insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Der höchste während der Messungen erfasste Wert betrug 53 km/h.
Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.
