Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schneller als erlaubt

Grünstadt (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Donnerstag den 07.08.2025 um 13:30 Uhr in der Uhlandstraße in 67269 Grünstadt einen 17-jährigen Rollerfahrer aus Grünstadt einer Verkehrskontrolle, welcher zuvor mit einer Geschwindigkeit von ca. 45 km/h unterwegs war. In der Kontrolle händigte der Grünstadter den Beamten eine Mofa-Prüfbescheinigung und die Betriebserlaubnis zum Roller aus. Eine Mofa-Prüfbescheinigung berechtigt aber nur zum Führen von Kleinkrafträdern bis 25 km/h. Es stellte sich heraus, dass am Roller technische Veränderungen vorgenommen wurden, weshalb der Kontrollierte eine Fahrerlaubnis mindestens der Klasse AM benötigt hätte. Die Weiterfahrt mit dem Roller wurde durch die Beamten untersagt. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gab der 17-Jährige die Tat zu.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

