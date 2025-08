Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Dienstag (05.08.2025) wurde ein geparkter Pkw am Königswingert in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:20 Uhr von Unbekannten beschädigt. Der graue VW Golf war zu dieser Zeit am Fahrbahnrand abgestellt. Vermutlich streifte ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren den geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, unter Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell