POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Wachenheim an der Weinstraße (ots) - Am Dienstag (05.08.2025) wurde ein geparkter Pkw am Königswingert in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:20 Uhr von Unbekannten beschädigt. Der graue VW Golf war zu dieser Zeit am Fahrbahnrand abgestellt. Vermutlich streifte ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren den geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ...

