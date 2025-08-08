PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholt ohne Führerschein unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war ein 58-Jähriger aus der VG Lambrecht mit seinem Hyundai am 08.08.2025 um 01:30 Uhr, als er in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer fiel bereits zwei Mal innerhalb eines Jahres wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf. Auch am heutigen Tag konnte er kein solches Dokument vorweisen. Daher wurde erneut ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Des Weiteren lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor, welchen er durch Zahlen der offenen Geldstrafe abwenden konnte. Nun wird die zuständige Führerscheinstelle auch über diesen Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 15:58

    POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

    Obrigheim (Pfalz) (ots) - Am Mittwoch den 06.08.2025 wurden zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr auf der Bundesstraße 271 in der Gemarkung Obrigheim Laser-Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurden die eingesetzten Polizeibeamten von einem Fernsehteam des ZDF begleitet. Insgesamt wurden 86 Fahrzeuge gemessen, von denen 13 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überschritten hatten. Ein Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 10:14

    POL-PDNW: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Wachenheim an der Weinstraße (ots) - Am Dienstag (05.08.2025) wurde ein geparkter Pkw am Königswingert in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:20 Uhr von Unbekannten beschädigt. Der graue VW Golf war zu dieser Zeit am Fahrbahnrand abgestellt. Vermutlich streifte ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren den geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 10:06

    POL-PDNW: Einbruch in Wohnhaus

    Haßloch (ots) - Eine zweistündige Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten dreiste Einbrecher am gestrigen Dienstag, zwischen 14:30 und 16:30 Uhr um in ein Anwesen in der Nähe des Parkfriedhofs einzubrechen. Die Täter überkletterten einen Zaun und hebelten ein Fenster zur Terrasse hin auf. Im Inneren wurden mehrere Räume durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach wurde jedoch nur ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Hinweise zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren