POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war ein 58-Jähriger aus der VG Lambrecht mit seinem Hyundai am 08.08.2025 um 01:30 Uhr, als er in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer fiel bereits zwei Mal innerhalb eines Jahres wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf. Auch am heutigen Tag konnte er kein solches Dokument vorweisen. Daher wurde erneut ein Strafverfahren eingeleitet und ...

