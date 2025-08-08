Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen
Grünstadt (ots)
Am Donnerstag den 07.08.2025 wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt zwischen 15:30 Uhr und 17:10 Uhr in der Otto-Fliesen-Straße in 67269 Grünstadt Laser-Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Es konnten 28 Fahrzeuge einer Messung unterzogen werden. Dabei wurden 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h konnte ein Fahrzeugführer mit dem Tageshöchstwert von 44 km/h gemessen werden. In den anschließenden Verkehrskontrollen konnten durch die Beamten auch weitere Verkehrsverstöße, wie z.B. das Nichtmitführen von Fahrzeugdokumenten, festgestellt und geahndet werden.
