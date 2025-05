POL-ANK: Unfall mit einer leichtverletzten Person

Loitz (ots) - Am gestrigen Abend gegen 23:30 Uhr erlangte die Polizei Kenntnis von einer Sachbeschädigung an einem Meerfamilienhaus in der Marktstraße in Loitz. Dabei wurde von außen das Fenster der Wohnung eines 50-jährigen ukrainischen Mieters beschädigt. Dieser beobachtete, wie sich kurz nach der Tat ein mittelgroßer Pkw mit unbekanntem Fahrer vom Gebäude entfernte. Es entstand ein Schaden von 300 EUR. Niemand ...

