Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 68-jähriger Autofahrer mit unerlaubter Installation eines Signalhorns

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, den 07.08.2025 um 16:11 Uhr wurde ein 68-jähriger Autofahrer an-lässlich Geschwindigkeitskontrollen in der Otto-Fliesen-Straße in Grünstadt wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten der Polizei Grünstadt eine unerlaubte Installation eines Handmikrofons fest, welches verschiedene Töne (unter anderem das Martinshorn) abspielt. Den 68-Jährigen erwartet ein Bußgeldverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis, da dieser sein Fahrzeug durch die Installation ohne Genehmigung technisch verändert hat, sowie eines Verstoßes gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Weiterhin muss der 68-jährige Fahrer die vorgenommene Installation zurückbauen und seinen Pkw wieder in den Ursprungszustand versetzen, sonst droht ihm die Stilllegung des Autos.

Die Nutzung des Einsatzhorns in Verbindung mit Blaulicht ist ausschließlich Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben vorbehalten, deren Aufgabe die Gefahrenabwehr ist. Die unberechtigte Nutzung solcher Warn- und Signaltöne im Straßenverkehr steht unter Strafe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Liedtke, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
