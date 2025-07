PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher suchen Mülldeponie auf +++ Fahrzeug aufgebrochen +++ Kellerfenster aufgebogen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher suchen Mülldeponie auf,

Hohenstein-Born, Lauberstegmühle, Montag, 28.07.2025, 04:48 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in eine Mülldeponie in Hohenstein-Born ein. Wie Spuren am Tatort belegen, betraten die Täter um 04:48 Uhr das Betriebsgelände in der Straße "Lauberstegmühle" und brachen dort mit einem Hebelwerkzeug die Eingangstür eines Bürogebäudes auf. Der Raum wurde im Anschluss durchsucht und mit einem Tresor im Gepäck wieder verlassen. Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

2. Fahrzeug aufgebrochen,

Taunusstein-Wehen, Bundesstraße 417, Sonntag, 27.07.2025, 11:00 Uhr bis 12:10 Uhr

(fh)Am Sonntagmittag wurde ein Fahrzeug auf einem Pendlerparkplatz bei Taunusstein-Wehen aufgebrochen. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:10 Uhr parkte ein weißer Audi A4 auf dem Parkplatz "Platte" an der Bundesstraße 417 bei Wehen. In diesem Zeitraum schlug eine unbekannte Person mehrere Scheiben des Pkw ein, entwendete Gegenstände aus dem Fahrzeug und flüchtete im Anschluss. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Kellerfenster aufgebogen,

Taunusstein-Hahn, Jägerstraße, Festgestellt: Sonntag, 27.07.2025, 07:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in den Keller eines Taunussteiner Mehrfamilienhauses eingebrochen. Am Sonntagmorgen stellten Bewohner des Mehrparteienhauses in der Jägerstraße fest, dass Unbekannte ein Kellerfenster verbogen hatten und auf diesem Wege unbemerkt in die Kellerräume gelangt waren. Mindestens drei Räume wurden durchsucht. Bislang wurde kein Diebesgut bekannt.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

