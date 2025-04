POL-PDWIL: Hillesheim - Einbruchsversuch in Apotheke

Hetzerath (ots) - In der Zeit zwischen dem 20.04.2025, 16:30 Uhr und 21.05.2025, 11:30 Uhr, wurde von einem Parkplatz in Hetzerath, in Höhe der Hauptstraße 56, ein E-Bike von einem Fahrradträger, der an einem Fahrzeug angebracht war, entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein graugrünes E-Bike der Marke Cube, Typ Kathmandu Hybrid ONE 750. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, ...

