PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Bademeisterbüro eingebrochen +++ Fensterscheiben von Hotel eingeworfen

Bad Schwalbach (ots)

1. In Bademeisterbüro eingebrochen,

Aarbergen-Michelbach, Festerbachstraße, Mittwoch, 23.07.2025, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 24.07.2025, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag sind Einbrecher in das Waldschwimmbad in Michelbach eingedrungen und hatten dabei ein Mitarbeiterbüro im Visier. Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 08:00 Uhr begaben sich die Unbekannten auf das Schwimmbadgelände in der Festerbachstraße und machten sich mit Hilfe eines Werkzeugs an der Tür des Bademeisterbüros zu schaffen. Es gelang ihnen auf diesem Wege ins Büro einzusteigen und ein Paar Kopfhörer der Marke "Apple" zu stehlen.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise sowie verdächtige Beobachtungen rund um das Schwimmbad unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Fensterscheiben von Hotel eingeworfen, Bad Schwalbach, Goetheplatz, Festgestellt: Donnerstag, 24.07.2025

(fh)In den vergangenen Tagen warfen Unbekannte Scheiben eines Bad Schwalbacher Hotels ein und verursachten so einen vierstelligen Schaden. Am Donnerstag stellten Verantwortliche des Hotels am Goetheplatz fest, dass zwei Fensterscheiben im ersten Obergeschoss mit Steinen eingeworfen und so ein Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro verursacht worden war. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur, daher nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell