PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Dieb steigt über Balkon ins Haus +++ Autofahrerin kollidiert mit Baum

Bad Schwalbach (ots)

1. Dieb steigt über Balkon ins Haus,

Hünstetten-Limbach, Am Birnbaum, Dienstag, 22.07.2025, 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag machte sich ein Dieb im Hünstetter Ortsteil Limbach eine offene Balkontür zu Nutze und stieg in ein Haus ein. Im Zeitfenster von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr kletterte der Unbekannte auf den Balkon einer Wohnung in der Straße "Am Birnbaum" und stieg dort über die offene Tür in die vier Wände ein. Aus diesen nahm der Täter ein Portemonnaie an sich und flüchtete. Die Geldbörse wurde im Nachgang auf einem nahegelegenen Feldweg aufgefunden. Es fehlten mehrere Hundert Euro Bargeld.

Zeuginnen oder Zeugen, die am Dienstag in Limbach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

2. Autofahrerin kollidiert mit Baum,

Idstein-Heftrich, Landesstraße 3011, Dienstag, 22.07.2025, 19:30 Uhr

(fh)Am Dienstagabend verletzte sich eine junge Autofahrerin bei Idstein-Heftrich in Folge einer Kollision mit einem Baum. Gegen 19:30 Uhr war die 18-Jährige mit ihrem 3er BMW auf der Landesstraße 3011 von Ehlhalten nach Heftrich unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, stieß gegen einen Leitpfosten, geriet dann nach rechts in einen Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Baum. Die 18-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von knapp 15.000 Euro.

