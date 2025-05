POL-GT: Korrektur - Unbekannter Radfahrer kollidiert mit Kind und fährt weiter

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Feuerwehr und Polizei wurden am frühen Freitagmorgen (02.05., 00.15 Uhr) über einen Brand an einer Schule an der Mühlenstraße informiert. Der Brand ging von dem Gebäudeteil aus, in welchem auch die Toiletten untergebracht sind. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Ersten Angaben nach entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Die Kripo hat die ...

mehr