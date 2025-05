Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer an Schule in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Feuerwehr und Polizei wurden am frühen Freitagmorgen (02.05., 00.15 Uhr) über einen Brand an einer Schule an der Mühlenstraße informiert. Der Brand ging von dem Gebäudeteil aus, in welchem auch die Toiletten untergebracht sind. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Ersten Angaben nach entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Die Kripo hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Angaben zu der Brandentstehung können derzeit noch nicht gemacht werden. Unabhängig vom derzeitigen Ermittlungsstand sucht die Polizei Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Brand um kurz nach Mitternacht machen? Wer am späten Abend verdächtige Personen auf dem Schulgelände beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell