Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz in Gütersloh - Ermittlungsverfahren gegen Jugendlichen und Eltern

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im Rahmen eines Einsatzes an der Neuenkirchener Straße in Höhe der Dammstraße eskalierte am Dienstagabend (30.04., 20.23 Uhr) ein 15-jähriger Gütersloher.

Zeugen hatten die Polizei gerufen, da eine Situation unter Jugendlichen zu kippen drohte. Zeugen bemerkten bei einem der Jugendlichen eine Schreckschusspistole. Diese wurde durch die Polizei sichergestellt. Entsprechende Maßnahmen gegen den Jugendlichen wurden eingeleitet.

Während der Sachverhaltsaufnahme störten weitere Jugendliche den Einsatz immer wieder. Ein 15-jähriger Gütersloher fiel besonders auf. Nachdem er aus Jugendschutzgründen aufgefordert wurde den Beamten seine E-Zigarette auszuhändigen, eskalierte die Situation mit dem Minderjährigen. Er beleidigte die Beamten und baute sich fordernd vor ihnen auf. Er sollte dann zur Wache gebracht und dort seinen Eltern übergeben werden. Dagegen wehrte er sich. Er trat in Richtung der Polizisten. Einen Beamten traf dabei am Kopf. Noch auf der Fahrt zur Wache drohte er den Polizisten im Auto.

Vor der Wache in Gütersloh kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung mit den Eltern des 15-Jährigen. Die 43-jährige Mutter griff eine Polizeibeamtin an und verletzte sie leicht. Der 49-jährige Vater schrie die Beamten an. Erst nach einiger Zeit beruhigten sich die Eltern. Der 15-Jährige randalierte währenddessen im Streifenwagen und beschädigte diesen nicht unerheblich. Nachdem sich die Gemüter beruhigt hatten, wurden sie nach Hause entlassen. Gegen alle Familienmitglieder wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine Polizistin, ein Polizist und der 15-Jährige erlitten im Zuge des Einsatzes leichte Verletzungen.

