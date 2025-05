Polizei Gütersloh

POL-GT: Borgholzhausen- Brand eines Einfamilienhauses

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (UK)- Zeugen melden am frühen Donnerstagmorgen (01.05.25) um 01:19 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus am Berghauser Weg in Borgholzhausen. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte ein entstandenes Feuer im Bereich des Erdgeschosses mit dem Schwerpunkt des Küchenbereichs schnell unter Kontrolle bringen und es löschen. Das in dem Haus lebende ältere Ehepaar konnte sich ohne Verletzungen aus dem Haus retten und zunächst bei Nachbarn unterkommen. Zur genauen Brandentstehung können aktuell keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe dürfte sich aufgrund der starken Rauchentwicklung und des Feuerschadens im sechsstelligen Bereich bewegen, kann jedoch präzise noch nicht beziffert werden. Nach dem Löschen konnten die Bewohner die Nacht bei Verwandten verbringen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell