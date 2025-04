Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Radfahrer kollidiert mit Kind und fährt weiter

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - An der Einmündung Brockhäger Straße/ Nordstraße kollidierte am frühen Dienstagabend (29.04., 17.15 Uhr) ein bislang unbekannter Radfahrer mit einem zwölfjährigen Jungen auf einem Fahrrad, der sich dabei leicht verletzte. Der Junge befuhr den Geh- und Radweg der Brockhäger Straße in Richtung Berliner Ring und beabsichtigte die Einmündung Nordstraße zu passieren. Der unbekannte Radfahrer befuhr den Geh- und Radweg in entgegengesetzte Richtung und wollte in die Nordstraße abbiegen. Hierbei übersah er das radfahrende Kind, so dass beide zusammenstießen und der Zwölfjährige stürzte. Nachdem sich der Mann kurz nach dem Befinden erkundigte, setzte er seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

