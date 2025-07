PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Jugendliche randalieren - einer festgenommen +++ Hochwertige E-Bikes entwendet +++ Fahrradanhänger in Brand gesetzt +++ Unfallflucht in Kemel

Bad Schwalbach (ots)

1. Jugendliche randalieren - einer festgenommen, Eltville am Rhein-Martinsthal, Hauptstraße, Montag, 21.07.2025, 02:12 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag randalierten zwei Jugendliche im Eltviller Stadtteil Martinsthal. Einen der beiden nahm die Polizei fest. Um 02:12 Uhr meldete eine Zeugin die beiden Jugendlichen, welche auf dem "Wildsauplatz" in Höhe der Hauptstraße herumschreien und Flaschen werfen würden. Eine nach Martinsthal entsandte Streife traf daraufhin einen der Jungen, einen 16-Jährigen an und kontrollierte ihn. Es zeigte sich, dass er und sein Kompagnon zuvor gegen Mülleimer getreten, diese aus den Verankerungen gerissen und umhergeworfen hatten. Weiterhin sollen sie Bierflaschen gegen eine Bushaltestelle geworfen und einen Schaden von 500 Euro verursacht haben. Der 16-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht und dort an seine Mutter übergeben. Die Ermittlungen zu dem Begleiter dauern an.

2. Hochwertige E-Bikes entwendet,

Eltville am Rhein, Erbacher Straße, Sonntag, 20.07.2025, 11:45 Uhr bis 14:25 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag stahlen Unbekannte in Eltville am helllichten Tage zwei hochwertige Fahrräder. Im Zeitraum von 11:45 Uhr bis 14:25 Uhr begaben sich die Täter zu dem Schwimmbadparkplatz in der Erbacher Straße und montierten dort zwei E-Bikes von dem Fahrradträger eines Pkw ab. Diese waren zusätzlich mit entsprechenden Fahrradschlössern gesichert. Mit den beiden Pedelecs der Marken QWIC & Giant im Gesamtwert von 9.000 Euro suchten sie dann das Weite.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Fahrradanhänger in Brand gesetzt,

Bad Schwalbach, Badweg, Sonntag, 20.07.2025, 04:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in Bad Schwalbach einen Fahrradanhänger in Brand gesetzt. Der Anhänger brannte gegen 04:15 Uhr in einer Grünanlage im Badweg und wurde dabei komplett zerstört. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)345-0 entgegen.

4. Unfallflucht in Kemel,

Heidenrod-Kemel, Bäderstraße, Samstag, 19.07.2025, 13:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)In Heidenrod-Kemel wurde im Laufe des Samstags ein Fahrzeug angefahren und beschädigt zurückgelassen. Zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr parkte der grün/schwarze Mini Countryman in der Bäderstraße in Höhe der Hausnummer 63, als eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen die Fahrerseite stieß und einen etwa 1.000 Euro teuren Schaden verursachte. Anschluss fuhr das fremde Fahrzeug davon, ohne dass sich die verantwortliche Person um den Schaden kümmerte.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise zum Unfall unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell