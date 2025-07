PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in ein Mehrfamilienhaus,

Idstein, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 17.07.2025, 07.45 - 18.40 Uhr

(se)Am Donnerstag kam es zwischen 07.45 Uhr und 18.40 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wiesbadener Straße in Idstein. Die Täter betraten die Wohnung und stahlen Schmuck, bevor sie sich aus dem Staub machten. Während des Tatzeitraums fiel ein Mann in der Nähe des Tatortes auf. Ob er tatsächlich mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Unbekannte soll circa 50 Jahre alt, einen slawischen Phänotyp sowie kurze, graue, nach oben gegelte Haare gehabt haben. Er trug einen blauen oder lilanen "Zipper" mit Kapuze und gelbem Aufdruck auf der linken Brust.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell