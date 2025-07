PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Raub ++ Körperverletzung ++ mehrere Unfälle mit Verletzten ++ Trunkenheitsfahrt ++ Unfallfluchten ++

Bad Schwalbach (ots)

Raub

Burg-Hohenstein, Am Bahnhof Samstag, 19.07.2025, 19:45 h

(mp) Am Samstag, den 19.07.2025 wurde ein 18-Jähriger aus Burg-Hohenstein in der Nähe seines Hauses von vier Personen beraubt. Er wurde während der Tat geschlagen und mit einem Taser bedroht. Geraubt wurden Bargeld und eine Umhängetasche. Bei den Tätern handelt es sich um Personen aus Wiesbaden im Alter zwischen 14 und 20 Jahren. Alle vier konnten noch in der Tatnacht festgenommen werden. Sie wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen. Die genauen Hintergründe und Umstände der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Körperverletzung bei "Wein am Rhein" in Walluf Walluf, Rheinuferweg Samstag, 19.07.2025, 03:40 h

(mp) Bei der Veranstaltung "Wein am Rhein" in Walluf kam es zu einem Streit zwischen einem 50jährigen Wallufer und einem 37jährigen Wiesbadener. Der Streit wuchs sich in eine Schubserei aus, bei der der Wiesbadener leicht verletzt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Verletzte nach Frontalzusammenstoß,

Landesstraße 3028 zwischen Niedernhausen und Eppstein-Bremthal, Samstag, 19.07.2025, 05:21 Uhr

(Ste) Am Morgen des vergangenen Samstags kam es gegen 05:21 Uhr auf der L 3028 zwischen Niedernhausen und Eppstein-Bremthal zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr die 41-Jahre alte Fahrerin aus Niedernhausen zusammen mit ihrem 47-jährigen Ehemann und dem 10-jährigen Sohn in ihrem Dacia Dokker auf der Landesstraße in Richtung Eppstein. Ihr entgegen kam ein 33-Jahre alter Niedernhausener in seinem VW Golf. Der Volkswagen-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch die Polizei abgeschleppt. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 41.500 Euro.

Trunkenheitsfahrt gestoppt,

Bundesstraße 8 zwischen Glashütten und Waldems, Freitag, 18.07.2025, 21:08 Uhr

(Ste) Ein aufmerksamer Mitteiler konnte am Freitagabend auf der B 8 zwischen Glashütten und Waldems einen Fahrzeugführer in seinem Fiat Panda feststellen, der sein Fahrzeug mitten der Fahrbahn abparkte. Eine hinzugezogene Streife konnte während der Personenkontrolle des 62-jähriges Fahrers aus Waldems in seinem Fiat deutlichen Alkoholgeruch feststellen und führte im Verlauf einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von über 2,5 Promille. Der Fahrer wurde zur Polizeistation Idstein transportiert und dort eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Herr die Polizeidienststelle wieder verlassen. Der Waldemser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss verantworten.

Zeugenhinweise zu der Person oder dem Fahrzeug zur Tatzeit nimmt die Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Vom Unfallort entfernt,

Niedernhausen-, Granitweg, Freitag, 18.07.2025, 14:30 Uhr

(Ste) Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Bürger im Granitweg in Niedernhausen ein gelbes Fahrzeug mit großer Führerkabine, welcher zum Teil den Fußweg an der dortigen Engstelle in Richtung des dortigen Spielplatzes entlangfuhr. Der Bürger bemerkte im Nachhinein, da das Fahrzeug dort kurz anhielt, dann dass der dort befestigte Straßenpoller auf einmal schief stand und zerkratzt wurde. Der Unfallverursacher des beschädigten Pollers verschwand, ohne seinen Verkehrsunfall-Pflichten nachzukommen.

Nach aktuellem Stand wird von einem Sachschaden von ca. 1.000 Euro ausgegangen. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen diesbezüglich übernommen und bittet um Hinweise unter (06126) 9394-0.

Unfallflucht in Walluf

Walluf, La-Londe-Platz Donnerstag, 17.07.2025, 18:00 h bis Freitag, 18.07.2025, 15:30 h

(mp) Ein 35-Jähriger aus Dorsten hatte seinen grauen BMW Z4 am Donnerstag, den 17.07.2025 gegen 18:00 h auf dem Parkplatz am La-Londe-Platz in Walluf unbeschädigt geparkt. Als er am Folgetag gegen 15:30 h zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass Fahrzeug vorne links beschädigt war. Der Schaden wird auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich zu melden.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Eltville unter der Nummer 06123-9090-0

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit vier Leichtverletzten Taunusstein-Neuhof, Waldgebiet nördlich "Im Maisel" Freitag, 18.07.2025, 20:30 h

(mp) Am Freitag, den 18.07.2025 kam es gegen 21:30 h in einem Waldstück nördlich von Taunusstein Neuhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Neben dem 21jährigen Fahrer aus Taunusstein war der Opel Corsa besetzt mit vier weiteren Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren aus Taunusstein und Hünstetten. Bei der Fahrt durch das Waldstück kam der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer mit dem PKW vom Weg ab in einen Graben. Beim Versuch der Insassen, aus dem Fahrzeug zu klettern kippte dieses um und landete auf dem Dach. Dabei verletzten sich die vier Taunussteiner leicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000,- EUR. Der Fahrer wurde zur Polizeidienststelle verbracht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer Taunusstein, B 54 zwischen Bad Schwalbach und Taunusstein Samstag, 19.07.2025 16:00 h

(mp) Ein 22-Jähriger aus Raubach verletzte sich schwer, als er mit seiner 500er Honda von Bad Schwalbach in Richtung Taunusstein fährt und in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verliert und zu Fall kommt. Der Verletzte wird in eine Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf etwa 500,- EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer Taunusstein, Aarstraße/Konrad-Adenauer-Straße Freitag, 18.07.2025, 22:15 h

(mp) Ein 20-Jähriger aus Hünstetten stürzt mit seiner KTM und verletzt sich dabei leicht. Er ist unterwegs auf der Aarstraße aus Taunusstein-Hahn kommend in Richtung Taunusstein Bleidenstadt, als er auf Grund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Motorrad verliert und stürzt. Am Motorrad entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 800,- EUR. Es ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

Oestrich-Winkel, OT Oestrich, B42a Höhe EBS Freitag, 18.07.25, 17.30 Uhr

Ein 20-jähriger Frankfurter kam Mit seiner Mercedes A-Klasse aus Richtung Rüdesheim und wollte nach Verlassen der B42 die B42a weiter in Richtung Oestrich befahren. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 34jährige Geisenheimerin mit ihrem VW-Up, die die B42 aus Wiesbaden kommend bereits verlassen hatte und ihre Fahrt in Richtung Oestrich (EBS-Kreisel) fortsetzen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Frankfurter verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- EUR. Beide Fzg. waren noch fahrbereit. Es kam zu keiner Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs.

