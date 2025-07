POL-PDWIL: Entsorgung einer LKW-Batterie an einem Parkplatz zwischen Dockweiler und Daun-Waldkönigen

Daun (ots) - Am 04.07.2025 gegen 11:10 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem PKW die Abt-Richard-Straße in Daun. Hierbei kollidierte ihr Fahrzeug mit einem anderen ordnungsgemäß im ruhenden Verkehr abgestellten Fahrzeug. An dem geparkten Fahrzeug könnte eine Beschädigung an einem der Außenspiegel entstanden sein. Da bei Eintreffen der Polizei das Fahrzeug jedoch nicht mehr vor Ort war, konnten weder das Fahrzeug ...

