PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecherbande wird entdeckt und flüchtet mit Fahrzeug +++ Mountainbike gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecherbande wird entdeckt und flüchtet mit Fahrzeug, Walluf, Pflänzerweg, Mittwoch, 23.07.2025, 12:05 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag brach eine Einbrecherbande in ein Wohnhaus in Walluf ein. Als sie entdeckt wurden, flüchteten sie mit einem Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge betraten zwei der insgesamt drei Einbrecher um 12:05 Uhr das Grundstück des Einfamilienhauses im Pflänzerweg über ein aufgehebeltes Gartentor. Anschließend versuchten sie zunächst die Terrassentür aufzubrechen. Als ihnen dies nicht gelingen wollte, machten sie sich an einem Kellerfenster zu schaffen und gelangten auf diesem Wege ins Haus. Zeitgleich wartete der Dritte im Bunde in einem Fluchtfahrzeug. Als kurz darauf der Bewohner zurückkehrte, warnte der im Pkw sitzende Täter seine Komplizen durch lautes Hupen, sodass diese aus dem Haus stürmten und über den Pflänzerweg in die Straße "Bergbildstock" wegrannten. Dort wurden die beiden von dem Fahrer des Fluchtfahrzeugs eingeladen und die Flucht in Richtung des Steinritzwegs fortgesetzt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Ford Focus mit "GL"-Kennzeichen (Gladbach) gehandelt haben. Die männlichen Einbrecher wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- "südländisches Erscheinungsbild" - ca. 35 Jahre alt - schmale Statur - dunkle Haare - dunkel gekleidet - trug schwarze medizinische Maske - führte vermutlich eine Tüte oder eine Kiste mit sich

Täter 2:

- "südländisches Erscheinungsbild" - ca. 35 Jahre alt - schmale Statur - dunkle Haare - braune Lederjacke

Täter 3:

- "südländisches Erscheinungsbild" - ca. 40 Jahre alt - dunkler Teint - dunkle Haare

-"Goldzahn" im oberen Teil des Gebisses

- sprach gebrochen Deutsch

Zeuginnen oder Zeugen, denen die beschriebenen Personen oder das Fluchtfahrzeug aufgefallen sind, wenden sich bitte an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

2. Mountainbike gestohlen,

Idstein, Luxemburger Allee, Festgestellt: Mittwoch, 23.07.2025

(fh)In Idstein haben Unbekannte in den vergangenen Tagen ein Fahrrad aus einem Studentenwohnheim gestohlen. Am Mittwoch wurde der Diebstahl des Mountainbikes der Marke "Bulls" aus dem Fahrradkeller des Wohnheims in der Luxemburger Allee festgestellt und zur Anzeige gebracht. Da bislang noch keine Hinweise zu den Tätern vorliegen, bitte die örtliche Polizeistation um Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell