PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrunken vom Unfallort geflüchtet+++ Unfälle mit verletzten Motorradfahrern+++Trunkenheitsfahrt

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrunken vom Unfallort geflüchtet

Aarbergen-Kettenbach, Talblick,

Freitag, 25.07.2025, 23:00 Uhr,

(am) Am späten Freitagabend kam es in Aarbergen-Kettenbach zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei der Verursacher deutlich zu viel getrunken hatte.

Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie in der Straße "Talblick" in Kettenbach der Fahrer eines Pkw Audi A 3 mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße abkam und gegen einen Holzstapel fuhr. Anschließend setzte dieser zurück und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw wieder nach vorne und stieß gegen einen geparkten Pkw Hyundai. Auch davon ließ sich der Fahrer des Audi nicht beeindrucken und setzte seine Fahrt weiter fort. Die alarmierte Polizeistreife konnte schließlich den beschädigten Pkw Audi an der Halteranschrift in Aarbergen-Michelbach geparkt feststellen. Der Halter des Fahrzeugs, ein 28-jähriger Aarbergener, öffnete nach Klingeln die Türe. Dabei konnten die Beamten feststellen, dass dieser augenscheinlich stark alkoholisiert war. Einen Alkoholtest lehnte er ab. Dieser musste deshalb mit zur Polizeiwache, wo bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein des Mannes wurde zudem sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 13.500,- EUR.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Unfälle mit verletzten Motorradfahrern

2.

Samstag, 26.07.2025, 18:00 Uhr,

L 3374 zwischen Bad Schwalbach-Langenseifen und der L 3033,

Ein 18-Jähriger aus Bad Vilbel befuhr mit seiner Honda die L 3374 aus Langenseifen in Richtung Wisperstrecke (L3033). Er kam in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Hangsicherungszaun. Dieser wurde dabei beschädigt. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde zur Untersuchung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8000,- EUR geschätzt.

3.

Samstag, 26.07.2025, 19:20 Uhr,

B 54, Aarbergen-Michelbach,

Ein 27-Jähriger aus Griesheim befuhr mit seiner BMW die B 54 aus Richtung Bad Schwalbach in Richtung Limburg. Als ein Reh auf der Fahrbahn auftauchte, bremste er so stark, dass er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Das Motorrad war nach dem Sturz nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 9000,- EUR geschätzt.

4.

Samstag, 26.07.2025, 14:45 Uhr,

Taunusstein, L 3037 / K 703

(am) Am Samstagmittag kam es auf der K 703 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad, wobei der Fahrer des Kraftrads leicht verletzt wurde.

Ein 53-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis befuhr mit seinem Motorrad der Marke KTM die L 3037 aus Richtung Hohe Wurzel kommend in Richtung "Taunus Wunderland". Der 87 Jahre alte Fahrer eines Skoda aus Taunusstein befuhr die K 703 aus Seitzenhahn in Richtung L 3037. An der Einmündung beachtete der Taunussteiner nicht den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dieser kam zu Fall und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.500,- EUR.

5. Trunkenheitsfahrt,

Sonntag, 27.07.2025, 02:20 Uhr,

B 42, Oestrich-Winkel,

Durch eine Autofahrerin wird ein BMW gemeldet, der auf der B 42 aus Richtung Rüdesheim kommend in Richtung Wiesbaden Schlangenlinien fährt und dabei die Leitplanke fast touchiert hätte. Die Streife konnte das Fahrzeug in Oestrich-Winkel feststellen. Der 51-jährige Fahrer aus Kelsterbach stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Er wurde zur Polizei nach Rüdesheim gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

