Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Grünstadt & Grünstadt/Asselheim (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025, wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt Geschwindigkeitskontrollen im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 11:15 Uhr in der Weinstraße in Grünstadt, Ortsteil Asselheim und zwischen 11:50 Uhr bis 12:45 Uhr in der Otto-Fliese-Straße in Grünstadt durchgeführt. Es konnten insgesamt 32 Fahrzeuge einer Geschwindigkeitsmessung unterzogen werden. Dabei konnten sieben Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Bei beiden Straßen gilt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, der Tageshöchstwert lag bei 52 km/h. In den anschließenden Kontrollen konnte zudem ein Verstoß gegen die Gurtpflicht festgestellt und geahndet werden.

Die Kontrollen waren Teil von Maßnahmen des europaweiten Polizeinetzwerks ROADPOL www.roadpol.eu , dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken.

