POL-PDKL: Einbruch in Baustellenfahrzeug - Diebstahl von Elektrowerkzeugen

Erdesbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Mühlweg in Erdesbach. Laut Zeugen sei in der Nacht ein lauter Knall zu hören gewesen. Augenscheinlich gelang es nicht, auf die darin befindlichen Zigaretten oder Bargeld zuzugreifen. An dem Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizeiinspektion Kusel hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

