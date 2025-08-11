PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall durch Hund auf der Fahrbahn

Carlsberg (ots)

Am Sonntag den 10.08.2025 befuhr gegen 17:30 Uhr ein 67-jähriger Mann aus Carlsberg mit seinem Dreirad-Roller die Straße Unterer Kurweg in 67316 Carlsberg. Mit auf dem Dreirad-Roller saß als Sozia dessen Ehefrau. Plötzlich rannte aus einem Anwesen ein Hund auf die Straße, weshalb sich der Rollerfahrer erschrak und versuchte auszuweichen. Hierbei kippte sein Gefährt nach rechts um. Durch den Sturz wurde der Roller leicht beschädigt, aber auch die Sozia leicht verletzt. Schließlich kam der Hundehalter zur Unfallstelle hinzu. Dieser gab an, dass seine Kinder beim Spielen mit dem Hund das Hoftor aufgelassen hätten, weshalb der Hund weggerannt sei. Gegen den Hundehalter, ein 27-jähriger Mann aus Carlsberg, wurde ein Strafverfahren wegen fährlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

