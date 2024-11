Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdiebe entwenden Schmuck in Wert von 8.000 Euro - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr klingelte eine unbekannte männliche Person in der "Obere Clignetstraße" und gab sich als Wasserarbeiter der Stadt aus, welcher die Wasserleitungen prüfen müsste. Die gutgläubige 76-Jährige gewährte dem Unbekannten den Zutritt in ihre Wohnung und begleitete ihn in das Badezimmer. Hier machte er ein paar "Tests" um die Frau abzulenken. Diese behielt den Mann während des gesamten Zeitraums im Blick. Nachdem der Mann gegangen war, stellte die Frau das Fehlen ihres Schmucks fest und verständigte die Polizei. Aufgrund der Tatbegehungsweise ist davon auszugehen, dass ein zweiter Täter während die Frau abgelenkt war, in die Wohnung kam und den Schmuck entwendete. Hierbei wurde Schmuck im Wert von etwa 8.000 Euro gestohlen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 25-35 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, er trug eine Mütze, eine blaue Jacke und eine dunkle Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/33010 zu melden.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen an der Haustür:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das Gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Weitere Informationen, wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell