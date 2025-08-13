Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zusammenstoß mit Stromkasten - Stromausfall

Grünstadt (ots)

Am Dienstag den 12.08.2025 stieß eine 43-jährige Frau aus Wachenheim an der Weinstraße in der Michael-Mappes-Straße in 67269 Grünstadt beim Losfahren mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit gegen einen Stromkasten. Der Stromkasten wurde hierdurch zum Teil aus der Verankerung gerissen. Im Rahmen der umgehenden Reparatur musste der Strom im Bereich des dortigen Neubaugebietes kurzzeitig abgestellt werden. Der Sachschaden am Stromkasten beläuft sich auf 800 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell