Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Zusammenstoß mit Stromkasten - Stromausfall
Grünstadt (ots)
Am Dienstag den 12.08.2025 stieß eine 43-jährige Frau aus Wachenheim an der Weinstraße in der Michael-Mappes-Straße in 67269 Grünstadt beim Losfahren mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit gegen einen Stromkasten. Der Stromkasten wurde hierdurch zum Teil aus der Verankerung gerissen. Im Rahmen der umgehenden Reparatur musste der Strom im Bereich des dortigen Neubaugebietes kurzzeitig abgestellt werden. Der Sachschaden am Stromkasten beläuft sich auf 800 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Helfen, PHK
Tel.: 06359 9312 5030
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell