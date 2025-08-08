Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrgast in Bus verletzt - Zeugenaufruf

Urbar (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein Linienbus die Hauptstraße, in Richtung Vallendar. An einer Engstelle musste der Bus wegen einem entgegenkommenden Pkw stark abbremsen. Eine im Bus befindliche 59-jährige Frau kam hierbei zu Fall und verletzte sich. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zu einem Sachschaden kam es nicht. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Koblenz fort, hierbei soll es sich nach derzeitigem Stand, um einen silberfarbenen Pkw Daimler-Benz mit MY-Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.

