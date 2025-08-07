Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbrüche in der Frühmesserstraße

Lahnstein (ots)

Am Mittwoch, 06.08. und am Donnerstag, 07.08. kam es in zwei Fällen zu Einbrüchen in Wohnungen in der Frühmesserstraße in Lahnstein. Am Mittwoch stiegen der oder die bislang unbekannten Täter durch ein Kellerfenster in ein Mehrfamilienhaus ein und hebelten dann eine Wohnungstür auf. Die Wohnung wurde durchwühlt und Bargeld und eine EC-Karte entwendet. Mit der entwendeten EC-Karte wurde dann nochmals Bargeld an einem Bankautomaten abgehoben. Am Donnerstag, gegen 05:30 Uhr wurde in einem anderen Haus in der Frühmesserstraße ein Fenster mit einem Stein eingeschlagen. Möglicherweise wurden die Täter gestört und flüchteten unerkannt.

Die Polizei in Lahnstein bittet um Hinweise, wenn entsprechende verdächtige Beobachtungen gemacht wurden.

