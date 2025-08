Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: First Friday, Riverside-Party und Fest der 1.000 Lichter in Andernach verliefen sehr friedlich

Andernach (ots)

Im Zeitraum vom 01. bis 02. August 2025 fanden in den Andernacher Rheinanlagen die "Riverside-Party" und das "Fest der 1.000 Lichter" statt, welche aus polizeilicher Sicht überaus friedlich verliefen.

Bereits am Freitag, den 01.08.2025, begann das Feier-Wochenende mit der Riverside-Party mit Live-Musik in den Rheinanlagen. Zeitgleich fand der "First Friday" in Andernach statt. Die parallelen Veranstaltungen führten zu einer gut besuchten Innenstadt sowie belebten Rheinanlagen.

Trotz Regenwetter ließen es sich die Besucher nicht nehmen, bei Live-Musik, verschiedenen Speisen und Getränken sowie Unterhaltungsangeboten ausgelassen zu feiern. Das Feuerwerk am Samstag, den 02.08.2025, bildete den spektakulären Höhepunkt der beiden Veranstaltungstage.

Die Polizei Andernach hat zusammen mit dem Veranstalter und weiteren beteiligten Behörden- und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Vorfeld ein umfangreiches Sicherheitskonzept abgestimmt, um für verschiedene Einsatzfälle vorbereitet zu sein.

Während der Veranstaltungen zeigte die Polizei Andernach im und um die Veranstaltungsbereiche sichtbare Präsenz, so dass ein sofortiges Einschreiten bei polizeilich relevanten Vorfällen gewährleistet war, das subjektive Sicherheitsempfinden gestärkt wurde und Hilfestellungen bei Fragen direkt möglich waren.

Am Freitag kam es zu keinerlei polizeilich relevanten Ereignissen, die in Zusammenhang mit dem First Friday oder der Riverside-Party standen. Am Samstag wurde die Polizei Andernach in den späten Abendstunden über eine mögliche körperliche Auseinandersetzung mehrerer Personen beim Fest der 1.000 Lichter informiert, die sich allerdings schnell als verbale Streitigkeiten herausstellte. Zu weiteren polizeilichen Einsätzen kam es nicht.

Das Sicherheitskonzept, die polizeiliche Präsenz sowie die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter und den Mitgliedern der Blaulichtfamilie haben sich insofern bewährt!

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell