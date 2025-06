Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (576) Bewaffneter Überfall auf Supermarkt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Eine bislang unbekannte Person überfiel am Mittwochabend (04.06.2025) einen Supermarkt im Nürnberger Stadtteil St. Jobst. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 20:00 Uhr trat ein maskierter Mann an die Kasse eines Lebensmittelgeschäfts in der Äußeren Sulzbacher Straße heran, bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als der Unbekannte an die Kasse fasste, griffen mehrere umstehende Personen ein. Daraufhin rannte der Täter ohne Beute zunächst zum Ausgang und dann in unbekannte Richtung davon.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Ost, Nürnberg-Mitte, des Einsatzzuges Ansbach sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Diese führten bislang nicht zur Ergreifung des flüchtigen Mannes. Von diesem liegt dem aktuellen Stand nach folgende Beschreibung vor:

Männlich, etwa 170 cm groß, etwa 30 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit Reißverschluss

Die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen, darunter auch umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen, führten Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken durch. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Die Ermittler bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise und richten sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

- Wer kann Hinweise zur Identität des flüchtigen Mannes geben? - Wer hat die Tat beobachtet? - Wer hat den Täter auf der Flucht gesehen?

Zudem bitten die Polizisten einen männlichen Zeugen, welcher der Mitarbeiterin zur Hilfe kam und sich vor Eintreffen der Polizei entfernt hatte, sich zu melden.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 rund um die Uhr entgegen.

Achtung: Der Täter könnte bewaffnet sein! Bei Antreffen bitte sofort den Polizeinotruf 110 wählen!

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell